Dilovası’nda gıda denetimi gerçekleştirildi
DİLOVASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLÇEDE SAĞLIKSIZ GIDALARA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.
Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede sağlıksız gıdalara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in talimatı ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede faaliyet gösteren hipermarket ve bakkallara yönelik denetim yaptı. İlçenin dört bir yanında yapılan denetimlerde 9207 ruhsat kontrolleri, 5179 sayılı gıda üretim ve tüketim maddelerince gıdaların üretim ve son tüketim tarihleri incelendi. Yapılan denetimlerde raflarda yer alan son kullanma tarihleri geçmiş ürünler toplanırken, satışı yapan firmalara Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerekli cezai işlemler uygulandı. Başkan Şayir, denetimler ile ilgili yaptığı açıklama da “Halkımızın sağlığı için dönem dönem Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz gerekli özeni göstererek tek tek kontrollerini sağlıyor. Uygunsuz bulunan ürünler toplanırken, firmalara da gerekli uyarılar yapılırken ayrıca cezai işlemlerde uygulanıyor. Halkımızın sağlığını kimse tehlikeye atamaz. Denetimlerimiz belli aralıklarla devam edecektir” dedi.
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3