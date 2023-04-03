Dilovası’nda çocuklar gönüllerince eğleniyor
DİLOVASI BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİRMELERİ İÇİN İFTAR SONRASI ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR.
Dilovası Belediyesi, çocukların eğlenceli zaman geçirmeleri için iftar sonrası etkinlikler düzenliyor.
Etkinliklerde çocuklar Hacivat ve Karagöz, sihirbaz gösterileri, geleneksel yarışmalar ve palyaço gösterileriyle gönüllerince eğleniyor. Çocuklara kendilerini özel hissettirecek etkinlikler ve aktiviteler eşliğinde özel bir Ramazan ayı yaşatmak istediklerini söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı da Ramazan coşkusuna ortak etmek istedik. Geçmişte olduğu gibi şimdi de Ramazan sevincini, mutluluğunu tüm komşularımızla ve çocuklarımızla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Onların güzel bir Ramazan geçirmesi, Ramazan’ın neşesini, mutluluğunu hissetmesi adına da bu şenliklerimizi düzenliyoruz" dedi.