banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!
Çift doz aşıya bedava bilet önerisi
Çift doz aşıya bedava bilet önerisi

Dilovası’nda 5 bin et dağıtıldı

Dilovası Belediyesi öncülüğünde başlatılan çalışma ile kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 bin 600 kilo kurban dağıtıldı.

KOCAELİ 25.07.2021, 14:06
Dilovası’nda 5 bin et dağıtıldı
banner502

Dilovası Belediyesi öncülüğünde başlatılan çalışma ile kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 bin 600 kilo kurban dağıtıldı.

Dilovası Belediyesi, ilçe de kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı çalışma ile sanayici ve hayırsever iş adamlarının katkıları ile alınan kurbanları kestirerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı. Belediye personeli tarafından bayram boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Böyle bir çalışmadan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Şayir, “Hayırsever işadamları ve ilçemizde bulunan sanayicilerimiz tarafından bağışlanan 5 bin 600 kilo kurban etini bayram süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bizim için bayram demek paylaşmak demektir. Kurban Bayramı nedeniyle yaptığımız bu çalışmaya destek veren tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun” dedi.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501