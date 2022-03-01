Dilovası’na köprü manzaralı seyir terası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nü gören bir noktada seyir terasını hizmete sunacak.

Kentin pek çok noktasına yeni parklar ve sosyal alanlar inşa eden Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Diliskelesi Mahallesi’ne Osmangazi Köprüsü manzaralı seyir terası kazandırıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Diliskelesi Mahallesi’nde yatırım planına alınan seyir terasında çim biçme işlemi yaparak alanı temizliyor. Ekipler burada ilk olarak kafeterya inşa edecek. 180 metrekare alana yapılacak binanın 73 metrekaresi kafeterya, 23 metrekaresi servis alanı, 15 metrekaresi mutfak, soğuk ve kuru depo yeri olacak. Ayrıca yapı içerisinde tuvaletler ile bebek bakım odası da bulunacak.

Seyir terası alanında yer alacak kafeteryanın yaz dönemine kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.