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Dilovası’na 3 spor tesisi kazandırılacak

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI HAMZA ŞAYİR’İN GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NDAN TALEP EDİLEN ÜÇ PROJENİN ONAYLANMASI SONRASINDA ÇALIŞMASININ BAŞLAYACAĞI AÇIKLANDI.

Dilovası’na 3 spor tesisi kazandırılacak

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI HAMZA ŞAYİR’İN GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NDAN TALEP EDİLEN ÜÇ PROJENİN ONAYLANMASI SONRASINDA ÇALIŞMASININ BAŞLAYACAĞI AÇIKLANDI.

31 Mayıs 2020 Pazar 12:15
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Dilovası’na 3 spor tesisi kazandırılacak

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan talep edilen üç projenin onaylanması sonrasında çalışmasının başlayacağı açıklandı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, göreve gelir gelmez sık sık ziyaret ettiği Ankara düzeyindeki görüşmelerinin müjdeleri gelmeye devam ediyor. Başkan Şayir, seçim beyannamesinde sözünü verdiği üç projesini daha hayata geçiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan talep edilen Adnan Kahveci Parkı Kadın ve Gençlik El Sanatları Merkezi, Diliskelesi Kapalı Halı Saha projesi ve Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Dilovası Şehit Nihat Karataş Stadı’nın zeminin yeniden yapılması projelerinin onaylandığını müjdeleyen Başkan Şayir, ‘Yükselen Şehir Dilovası’ için hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bakanlıktan gelen onay üzerine dün Dilovası’na gelen İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Cintimar, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu ile birlikte çalışması yapılacak olan Adnan Kahveci Parkı’nı, Dilovası Şehit Nihat Karataş Stadı’nı ve Diliskelesi Kapalı Halı saha alanını incelediler.

Yapılan incelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz andan itibaren projelerimizin hayata geçmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Özellikle Ankara ziyaretlerimizde yaptığımız görüşmelerimiz sonrası taleplerimizin tek tek yerine gelmesi bizleri mutlu ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan talep ettiğimiz üç projemizde önceki gün onaylandı ve çalışmalar kısa sürede başlayacak. Bu vesile ile halkımıza verdiğiniz sözleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz yeni Dilovası, yükselen şehir Dilovası mottomuzun hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Seçim beyannamemizde ne taahhüt ettiysek eksiği olmayacak fazlası olacaktır” dedi.

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