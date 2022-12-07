Dilovası, Yaygın ile kardeş şehir olacak

Dilovası Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısında, Muş Yaygın Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında gerçekleştirildi. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste Başkan Şayir, son bir ayda yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Şayir, "Çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İlçemize her geçen gün güzel haberler vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay Tavşancıl’da çok sayıda davetlimizin katılımı ile dört tesisimizi aynı anda açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz ay öğretmenler günümüzü kutladık. Öğretmenlerimizin emekleri inkar edilemez. Geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimizin bir kez daha öğretmenler gününü kutluyorum. Geçtiğimiz günlerde 3 Aralık Engelliler Gününü Dilovası Engelliler Derneğimizin organize ettiği güzel bir etkinlikle kutladık. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Yine ilçemizde sözünü verdiğimiz projelerimizin hayat bulması için tüm ekibimizle çalışıyoruz. İnşallah seçim beyannamemizdeki tüm vaatlerimizi eksiksiz yerine getirmiş olacağız. Hatta vaatlerimizin dışında da birçok projeyi ilçemize ve halkımızın hizmetine kazandırmış olacağız" dedi.

Başkan Şayir’in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Muş Merkez Yaygın Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması, birimler arası bütçe aktarımı maddeleri ile 2023 yılı harç ve tarifelerinin belirlenmesi maddesinde devletin belirlediği oranda zam yapılarak uygulanması kararları oy birliğiyle kabul edildi.