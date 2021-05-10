Dilovası tır parkında sona gelindi

Dilovası’nda yapımı devam eden ve yakın zamanda hizmete girmesi beklenen Tır Parkı’nı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir yerinde inceleyerek son durumu hakkında bilgi aldı.

Kuzey OSB’ler bağlantı yolu üzerindeki TOKİ’ye ait 50 dönümlük arazi Dilovası Belediyesi bünyesine katıldıktan sonra bölgenin en büyük TIR parkı çalışmalarını başlatıldı. Yapımına devam edilen projede sona yaklaşılıyor. Teknik ekipten son hazırlıklar ile ilgili bilgi alan Başkan Şayir, yaptığı açıklama da ilçenin tır parkına ihtiyacı olduğunu belirterek, "İlçemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan Tır Parkı sorununu kısa sürede bitirmiş olacağız. İlçe halkımızın en büyük gelir kaynağı olan lojistik ve nakliye alanındaki beraberinde getirdiği bir sorun olan, mahalle aralarına park problemi artık bitiyor. Tır Parkı ile sokaklardaki görüntü kirliliği ve tehlikelerde büyük oranda çözülmüş olacak. Belediyemiz tarafından işletilecek olan Tır Parkımızla birlikte belediyemize de önemli bir gelir sağlayacağız” dedi.