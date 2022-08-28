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Dilovası Liman Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor
Dilovası ilçesindeki Liman Caddesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından üstyapı çalışması yapılıyor.
KOCAELİ 28.08.2022, 10:26
Dilovası ilçesindeki Liman Caddesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından üstyapı çalışması yapılıyor.
Dilovası’ndaki yol konforunu arttırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe limanı ile Diliskelesi Mahallesine ulaşımda yoğun olarak kullanılan Liman Caddesi’nde üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. TEM Otoyolu Köprüsü ile Atatürk Caddesi arasında yapılan ve ağır tonajlı araçların kullanımından dolayı bozulan yolda şu an trimer kazı çalışması yapılıyor.
Kazı çalışmasından sonra zemin iyileştirme çalışmalarının yapılacağı Liman Caddesi’nin 600 metrelik kısmına 3 bin 600 ton PMT serimi yapılacak. Caddeye sırasıyla 2 bin 200 ton bitümlü temel, bin 600 ton binder ve bin 100 aşınma asfalt serimi gerçekleştirilecek.
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