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Dilovası, köprü manzaralı seyir terasını bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası’na kafe hizmeti verecek seyir terası kazandırılıyor.

KOCAELİ 21.08.2022, 10:51
Dilovası, köprü manzaralı seyir terasını bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası’na kafe hizmeti verecek seyir terası kazandırılıyor.

2 bin metrekarelik alana yapılacak seyir terasının, Osmangazi Köprüsü ve İzmit Körfezi’ni tepeden görmesi sebebiyle Dilovası’na cazibe katması bekleniyor. Köprüye nazır seyir terası için çalışma yürüten ekipler, proje alanında modern bir kafeterya inşa ediyor. 300 metrekare alana yapılacak kafeterya binasının çelik montajını ve duvarlarını tamamlayan ekipler, asma tavan karkası ve çatı kaplama imalatına da devam ediyor. Kafe hizmeti verecek seyir terasında vatandaşlar, sıcak ve soğuk içeceklerini yudumlarken hem Osmangazi Köprüsü’nün hem de İzmit Körfezi’nin manzarasını izleyebilecek. Dilovası’nın yaşam kalitesini artırması beklenen projede, çocuklara da 180 metrekarelik bir oyun alanı hazırlanıyor. Ekipler, alana zemin kaplamasını yaptıktan sonra çeşitli oyun grupları monte edecek.

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