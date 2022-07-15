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Dilovası katlı otoparkta çatı montajı yapılıyor

Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yerinin uzay kafes çelik çatısının montajı gerçekleştiriliyor.

KOCAELİ 15.07.2022, 08:58
Dilovası katlı otoparkta çatı montajı yapılıyor

Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yerinin uzay kafes çelik çatısının montajı gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesindeki en önemli yatırımlarından birisi olan Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, katlı otoparkın uzay kafes sistemli çatısının montajını gerçekleştiriyor. Uzay kafes çatı, toplamda 2 bin 300 metrekare alanda inşa ediliyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, önümüzdeki günlerde çatı imalat çalışmasını tamamlamayı hedefliyor. Kaba inşaatın tamamen bittiği yapıda, cephe kompozit kaplama imalatları da tamamlandı.

Toplam 7 bin 398 metrekare inşaat alanı üzerine yapılan Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmet verecek. Zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri, 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri, 2. bodrum katta 38 araçlık otopark, 3. bodrum katta ise zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, tuvalet ve 17 araçlık otopark yeri olacak.

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