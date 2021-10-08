banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!

Dilovası Kadın Kooperatifi çalışmalarına başlıyor

Dilovası’nın dokuma kilimcilikte bir marka olması için kurulan Kadın Kooperatifi, ilçedeki kadınlarla bir araya geldi.

KOCAELİ 08.10.2021, 12:27
Dilovası Kadın Kooperatifi çalışmalarına başlıyor

Dilovası’nın dokuma kilimcilikte bir marka olması için kurulan Kadın Kooperatifi, ilçedeki kadınlarla bir araya geldi.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Kilim ve Halı Dokuma Kooperatifi Sorumlusu Elif Özhuy ve kadınlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kilim ve Halı Dokuma Kooperatifi Sorumlusu Elif Özhuy, "Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’in desteği ile çıktığımız bu yolda güzel gelişmeler ardı ardına geliyor. İnşallah yakın zamanda kendi yerimize geçerek ilk kilimi dokumaya başlayacağız. Dilovalı kadınlarımızı projemize katılmaya davet ediyorum" dedi.

"Projemize start veriyoruz"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı açıklama da, "Fikir var, ekibimiz var, gönüllülerimiz var, ekipmanlarımız var, yerimiz var, sermayeyi çözüyoruz, pazarlamamızı çözüyoruz. İyi bir ekiple iyi bir alt yapı ile yola çıkıyoruz. Kadın Kooperatifi Başkanımız Elif Huylu’da bu işi sırtlayacak güç var. İl Ticaret Müdürümüz Veysi Uzunkaya ve ekibi de projemize gereken desteği verecek. İnşallah bu çıktığımız yolda güzel işlere imza atacağız. Motiflerimizi hazırlıyoruz. Dilovası’nın sanayinin yanında artık kültürel mirası ile de ön plana çıkması için çalışacağız. İnce eleyip, sık dokuyarak bu güzel projeye start veriyoruz. Dilovası’nı kilimcilikte marka yapmak istiyoruz. Ben her zaman yanınızda olacağım. Şimdilik masrafları belediye olarak karşılayacağız. Üretim hızlandıkça zaten kooperatifimiz tüm masraflarını karşılayacak ve kara geçecektir. Startını verdiğimiz bu projenin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1