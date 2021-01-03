Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut

Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Dilovası, Gebze, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerine toplam 6864 yeni konut yapılacak.

İzmit Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi yaklaşık 13 hektarlık alanda gerçekleştirecek. Toplam 50 bloğun inşa edileceği proje kapsamında 464 adet 3+1 ve 518 adet 2+1 olmak üzere toplamda 982 konut yapılacak. 100 milyonluk projenin kente değer kazandırması bekleniyor.

Sepetçi-Sekbanlı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda (KDGPA) alana ait tüm ölçekli planlama çalışmaları tamamlandı. Kasım 2020 Büyükşehir Meclisi’nde görüşülerek kesinleştirilen plan kapsamında TOKİ tarafından ilk etapta yapılacak yaklaşık 1280 konut için alanlar belirlendi. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir ve TOKİ’nin sorumlu olduğu proje kapsamında 2021 yılının ilk yarısında inşaat çalışmalarının başlaması planlanıyor.

Dilovası-Tavşancıl rezerv yapı alanı projesi

Kamulaştırma yetkisi verilen alanda 1500 konut yapımı için plan ve proje çalışmaları TOKİ tarafından yürütülürken çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir, TOKİ ve Dilovası Belediyesi’nin sorumlu olduğu proje kapsamında 2021 ilk yarısında konut yapımına başlanması hedefleniyor.

Derince-Körfez KDGPA’da 1302 konut

Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda (KDGPA) toplam 1302 adet konut ve 20 adet ticari birim ünitesi yapılacak. 2021 yılının ilk yarısında konut yapımına başlanması hedeflenen proje kapsamında Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir, TOKİ, Körfez ve Derince Belediyeleri yoğun mesai harcayarak projenin bir an önce başlaması için çalışıyor. 52.000

metrekarelik Hazine mülkiyetinde bulunan bir parselin TOKİ’ye devri sağlandı.

Körfez Kabakoz Mahallesi dönüşüm projesi

Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir, TOKİ, Körfez Belediyelerinin sorumlu olduğu Körfez Kabakoz Mahallesi Dönüşüm projesi Derince-Körfez KDGPA’da yapılacak toplam 1302 adet konut ve 20 adet ticari birim ünitesi alanının dönüşümü için kullanılacak.

Körfez Samsunlular Mahallesi dönüşüm projesi

Yine Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir, TOKİ, Körfez Belediyelerinin sorumlu olduğu Körfez Samsunlular Mahallesi Dönüşüm projesi de DerinceKörfez KDGPA’da yapılacak toplam 1302 adet konut ve 20 adet ticari birim ünitesi alanının dönüşümü için kullanılacak.

Derince Deniz Mahallesi dönüşüm projesi

Üst ölçekli imar planları onaylanan proje kapsamında uygulama imar planı Aralık ayı Büyükşehir Meclisi’nde gündeme alınırken 2021 Ocak ayı Meclisi’nde onaylanması hedefleniyor. Derince-Körfez KDGPA sınırı içerisinde üretilecek konutların bir kısmı buradaki dönüşümde kullanılacak.

Körfez İlimtepe projesi

İmar planları onaylanan İlimtepe bölgesine Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir, TOKİ, Körfez Belediyesinin ortaklığıyla toplam 1500 adet konut üretimi yapılacak.

Gebze Kirazpınar bölgesi

Gebze’de gecekondu önleme bölgesi statüsünde olan Kirazpınar mevkiinde ise 300 adet sosyal konut üretilecek.