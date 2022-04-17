Dilovası Hastane Yolu’nda sondaj çalışması bitti

Dilovası Hastane Yolu Viyadük Yapım projesinde sondaj çalışması tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Dilovası Hastane Yolu Viyadük Yapım" projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir, Dilovası’na ilçe merkezinden Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımın kolay şekilde sağlanacağı 935 metrelik duble yol üzerinde 212 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde 6 açıklıklı bir viyadük inşa edecek. İlçe merkezi ile Dilovası Devlet Hastanesi arasındaki ulaşıma güven ve konfor getirecek olan projede ilk aşama tamamlandı. Bu bağlamda sondaj çalışmasını tamamlayan ekipler yakın, zamanda viyadük ayaklarının temelini atacak. 44 bin 875 metreküp kazı çalışmasının yapılacağı projenin yapımında 7 bin 235 metreküp beton ve bin 412 ton nervüllü demir kullanılacak.