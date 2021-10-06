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Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Dilovası Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Hamza Şayir başkanlığında Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

KOCAELİ 06.10.2021, 15:05
Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Dilovası Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Hamza Şayir başkanlığında Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Dilovası Belediyesi Ekim ayı birinci oturumu Başkan Hamza Şayir’in gündeme dair konuşması ile başladı. Başkan Şayir son bir ayda yaşanan gelişmeleri aktarırken, Dilovası Belediyesi tarafından kurulma aşamasında olan Kadın Kooperatifi ile birlikte el dokuma kilimciliğinin Dilovası’nda geliştirileceğini belirtirken, Tavşancıl’da ki tarihi evlerin restorasyonunun devam ettiğini, çalışmaların bitmesi ile Tavşancıl’ın tarihi ve turistik bir konuma kavuşarak tüm Türkiye’den ziyaret edileceğini söyledi.

Başkan Şayir’in konuşmasının ardından, önceki aya ait tutanakları oylandı. Oylamanın ardından 13 maddelik gündeme geçildi.

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