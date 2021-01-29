Dilovası Batı Kavşağında çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Dilovası Batı Kavşağında başlatılan yağmursuyu alt yapı çalışmasına devam ediliyor.

Altyapı çalışması kapsamında daha önce kavşağın Dilovası şehir merkezine dönüşte kullanılan katılım kolundaki yatay sondajı tamamlayan İSU ekipleri, Batı Kavşağı güney ayağındaki 95 metrelik ikinci yatay sondajı için yoğun çalışma gerçekleştiriyor. 95 metrelik yatay sondajın 63 metrelik kısmı tamamlandı. Ekipler su baskını yaşanabilecek kısımdan, suyun boşalacağı Dil Deresi’ne kadar toplamda 310 metrelik yağmursuyu hat imalatı gerçekleştiriyor. İSU ekipleri daha önce D-100 Karayolunu kuzeyden güneye doğru geçen altyapı hattının imalatını yapmıştı. Ayrıca ilk sondajın yapıldığı kavşak kolundan Dil Deresi’ne tahliye hattı da döşenmişti.

Proje dahilinde inşa edilecek olan yatay sondajlı yağmursuyu hattı, aşırı yağışlarda köprülü kavşak bölgesinde oluşabilecek su baskınlarının önüne geçecek. İnşa edilecek olan hat ile köprü altına gelen yağmur suları, Dil Deresi’ne boşalacak.