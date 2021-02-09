Dilovalı öğrencilere şiirli, müzikli moral etkinliği

Dilovası Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Dilovalı öğrenciler için düzenlediği moral etkinliğinde müzik ve şiir ziyafeti yaşandı.

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü pandemi sebebiyle mart ayından bu yana evlerinde kalan ve eğitimlerini evlerinden sürdüren öğrenciler için moral etkinliği düzenledi. Yarıyıl etkinliği çerçevesinde düzenlenen etkinlik Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde müzik öğretmeni Hakan Akçevik ve profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirildi. Çeşitli okullardan öğrencilerin solo ve koro şeklinde şiirler ve türküleri seslendirdiği etkinlik, Dilovası Belediyesi’nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.

Pandemi koşullarının gözetilerek düzenlenen yarıyıl müsameresi etkinliğine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

"Tablet dağıtacağız"

Eğitimin her zaman yanında olduğunu söyleyen Başkan Şayir, "15 Şubat’ta orta, lise ve üniversite öğrencilerimizi sevindireceğiz. Öğrencilerimize tabletlerini dağıtacağız. Her şey sizler için. Böyle güzel vatanımız içine kardeşlik duyguları ile daha güzel günler için, rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Herkese iyi seyirler diliyorum" dedi.

Şiir ve müzik gösterilerinin sonunda öğrencilere Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay çeşitli hediyeler vermesinin ardından program sona erdi.