Diliskelesi’ne yürüyüş yolu

Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi’ne yaptığı bisiklet ve yürüyüş yolunu vatandaşların hizmetine sundu. Oksijen AVM’nin kurulması ile her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Diliskelesi Mahallesi’nin popülerliği artarken, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından 735 sokakta hayata geçirilen yürüyüş ve bisiklet yolu projesiyle mahalle halkı ayrı bir heyecan yaşadı. Yeni yapılan trafiğe kapalı yürüyüş yolunda önceki gün vatandaşlarla birlikte yürüyüş yapan Başkan Şayir’e, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğine yüzlerce mahalle sakini katılırken, yürüyüşe katılanlara Dilovası Belediyesi ekiplerince çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

"Hayırlı olsun"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Diliskelesi Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın günün stresini atabilecekleri, temiz havada spor yapıp, güvenli ortamda bisiklete binebilecekleri ve yürüyüş yapabilecekleri bir alan oluşturduk. Dilovamız’a ve Diliskelesi Mahallemiz’e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.