Diliskelesi Spor Tesisi açılışa hazırlanıyor

Dilovası’nda inşa edilen Diliskelesi halı saha ve sosyal tesisi inşaatındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Açılış öncesi son hazırlıkları için Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Kocaeli İl Spor Müdürü İbrahim Aktürk, Spor Hizmetleri İl Müdürü Ziya Ülhak Sarıgül, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu tesislere giderek incelemelerde bulundu. 2 bin metrekare alan üzerine yapılan ve önümüzdeki haftalarda açılacak olan Diliskelesi Spor Tesisi’nde iki katlı aktivite alanı da yer alacak. Tesisin alt katında fitness salonu, soyunma odaları ve duşlar üstünde ise kafeterya ve teras bölümü yer alacak. 180 kişilik oturma kapasiteli halı sahanın zemini ve çevre düzenlemesi de biterken son rötuşları yapılıyor.

Nisan ayı ortasında açılışı yapılması beklenen spor tesisiyle ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Geçtiğimiz aylarda inşaat çalışmalarına başladığımız spor tesisimizde sona doğru geldik. Gençlerimizin yoğun isteği sonrası çalışmasına başladığımız ve bitirdiğimiz halı saha ve spor tesisimizi inşallah önümüzdeki ay hep birlikte açacağız. Hedefimiz spor ile yükselen şehir Dilovası’nı el biriliği ile kurmaktır. Nisan ayında gençlerimizle birlikte ilk maçımızı oynayarak açılışını yapacağız” dedi.