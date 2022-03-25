Dijital kütüphane kitapseverlerin beğenisini topluyor

Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi; cep telefonu, tablet ve bilgisayar üzerinden e-kitaba ulaşma imkanı sunuyor.

İnternet üzerinden doldurulan tek bir form ile dileyen herkesin kullanımına açılan kütüphane, bilgiye dijital ortamda ulaşma kolaylığı sağlıyor. Vatandaşlar; hukuktan sağlık bilimlerine, ekonomiden dil ve edebiyata, mimarlıktan mühendisliğe 28 temel konu başlığı altında e-kitaba ulaşabiliyor. Sisteme kayıt olan kullanıcılar, diledikleri e-kitabı bilgisayar, tablet ve cep telefonlarına indirerek okuyabiliyor.