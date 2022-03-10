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Dijital dönüşüm projesi ile yeni bir ilke imza atılıyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, belediyecilik hizmetlerinin daha hızlı sunabilmek adına yenilikçi, teknolojik ve kolay erişim sağlayan e-belediyecilik uygulamalarına Elektronik Çap Sistemi (E-ÇAP) ve E-Ruhsat uygulaması hayata geçiyor.

KOCAELİ 10.03.2022, 13:56
Dijital dönüşüm projesi ile yeni bir ilke imza atılıyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, belediyecilik hizmetlerinin daha hızlı sunabilmek adına yenilikçi, teknolojik ve kolay erişim sağlayan e-belediyecilik uygulamalarına Elektronik Çap Sistemi (E-ÇAP) ve E-Ruhsat uygulaması hayata geçiyor.

Kocaeli’de bir ilke imza atmaya hazırlanan Başiskele Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi ile birlikte Dijital Dönüşüm Projesi E-Ruhsat ve E-Çap İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Dijital dönüşüm projesi, belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek, vatandaşların ve mimarların işlerini kolaylaştırmak için yeni bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Dijital ortamda ruhsat ve ÇAP işlemleri olacak

Elektronik Çap Sistemi (E-ÇAP) adı verilen uygulama ile ÇAP başvurusunda bulunan vatandaşlar, ÇAP belgesinin elektronik imzalı (e-imza) orjinal nüshasına istediği zaman ve istediği yerden elektronik olarak ulaşabilecek. Ayrıca, başvuryla ilgili süreci elektronik olarak takip edebilme ve başvuru esnasında eksik olan evrakları daha sonra da dijital ortamda yükleme gibi işlemleri belediyeye gitmeden daha hızlı yapabilecekler.

“1 Mart itibariyle test etmeye başladık”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü toplantıda yaptığı konuşmada E-Belediyecilik ve Dijital Belediyecilik ile ilgili uygulamaları göreve başladığı günden itibaren gerçekleştirmeye başladıklarını vurgulayarak, “Başiskele Belediyesi olarak imarla ilgili yaklaşık bir yıldır arşivlerin dijital ortama aktarılmasını sağlayarak bu projenin alt yapısını oluşturmaya başlamıştık. Daha sonra elektronik ortamda dijital olarak ruhsat çalışmalarını bu süreçte nasıl yapacağımızı gördük. Tam biz bunları hayal ederken de aslında bunları yapmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir süreç ortaya çıktı; pandemi süreci. Keşke bu işleri daha önce hayal edip gerçekleştirmiş olsaydık da bu pandemi sürecinde tam uygulanması gereken bir modeli uygulamaya almış olsaydık diye düşündük. Ama şu anda biz 1 Mart itibariyle test etmeye başladık” diye konuştu.

Vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulacak

Projenin vatandaşlara ve mimarlara daha hızlı bir hizmet sunacağını vurgulayan Özlü, “Bu projeyle amacımız vatandaşlarımızın ve mimarlarımızın daha hızlı işlemlerini gerçekleştirmek ve işlerini daha süratle yapabilmelerine imkan sağlamaktır. Ayrıca bu süreçlerin en şeffaf ve sorgulanabilir bir şekilde ilerlemesi sağlanarak vatandaşlarımıza en hızlı ve kaliteli hizmetleri sunmak birinci amacımız. İkinci amacımız ise dijitalleşen bir dünyada bizim bunun dışında kalmamız mümkün değil. İnşallah bu projeleri hayata geçirdiğimizde çok daha ilerilerde olacağız” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde lansman yapılacak

Test aşamasının olumlu ilerlediği proje için farklı meslek gruplarıyla da bir araya gelinerek istişarelerde bulunulacağı öğrenildi. Proje lansmanı da önümüzdeki günlerde yapılarak kamuoyuna duyurulacak.

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