Dev projenin temeli atıldı

Darıca’da 3 bin 200 metrekare alan üzerinde inşa edilecek Emek Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nın temeli atıldı. Dev tesis, 2 bin 600 metrekarelik otopark, 600 metrekarelik KİGEM binası ve modern kesimhane alanıyla birlikte Darıca’nın yeni sosyal yaşam projelerinden biri olacak.

Emek Mahallesi Kapalı Pazar projesinde temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kapalı pazarın çok amaçlı olarak hizmet vereceğini belirterek, "Göreve geldiğimizde kapalı pazarımız hiç yoktu. Merkezdeki kapalı pazar inşaatı yüzde 10 halindeydi. Yüzümüzün akıyla kapalı pazarımızı bitirdik. Halkımızın daha güvenli ve ferah alanlarda pazar alışverişini yapması için alan araştırmalarımız devam ediyor. Ben de Emek Mahallesinin çocuğuyum. Şu an temelini attığımız arsa Milli Emlak’ta satılığa çıkmıştı ve satılıyordu. Ankara’da yaptığımız görüşmeler ile bu arsayı satıştan çıkardık. Milletvekillerimiz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum da bizlere yardımcı oldu. Bu araziyi biz aldık ve projelendirdik. Kapalı Pazar projemizin tamamlanmasıyla birlikte mahallemizde birçok sorunu da aynı anda çözmüş olacağız" dedi.

"Projemiz tam anlamıyla çok amaçlı olarak hizmet verecek"

Kapalı pazarın 3 bin 200 metrekare alan üzerine inşa edileceği ifade eden Bıyık, "Kapalı pazarda 2 bin 600 metrekare alanda otopark da yaparak mahallemizdeki otopark sorununa da çözüm üreteceğiz. Aynı zamanda 600 metrekare alanda KİGEM binası inşa edeceğiz. 7 derslikli KİGEM ile hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik kişisel gelişim ve eğitim merkezimizi de buraya taşıyacağız. Ayrıca Kurban Bayramlarında modern kesimhane olarak hizmet verecek kapalı Pazar projemiz tam anlamıyla çok amaçlı olarak hizmet verecek" diye konuştu.

Projenin maliyetinin 25 milyon TL olduğunu vurgulayan Başkan Bıyık, "Burayı mayıs ayında bitirmeyi planlıyoruz ancak müteahhitten erken bitirme söz aldık, mart ayı gibi bize burayı teslim edecekler. Biz onlara para yönünden sıkıntı yaşatmayacağız, peşin peşin ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP Darıca İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım, Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, İlçe Gençlik Kolları Başkan Murat Yılmaz, Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Hicaz Atsız, Emek Mahalle Muhtarı Recep Yelken, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.