Dev parkta çalışmalar ilerliyor

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde 31 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilecek dev parkta çalışmalar sürdürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’nın gelişim bölgelerinden olan Şekerpınar’a kazandıracağı parkın yapımını sürdürüyor. Ekipler, 31 bin metrekarelik parkta hem çocukların rahatça oyun oynayabileceği hem de her yaştan insanın keyifli vakit geçirebileceği dinlenme ve spor alanları oluşturuyor.

31 bin 400 metrekare alana inşa edilecek

Parkta çocuklar için oyun grupları, gençler için spor alanları, yetişkinler için de spor aletleri bulunacak. Çayırova’ya nefes aldıracak park, vatandaşların bir araya gelmesine de fırsat sunacak. Toplamda 31 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilecek parkın, 19 bin 950 metrekaresi yeşil alan, 11 bin 450 metrekaresi ise sert zemin olarak planlandı.

Bin 575 metrekare alanda yürüyüş yolunun baskı beton uygulamasını tamamlayan ekipler, 365 metrekare alan üzerine planlanan basketbol sahasının betonunu da atarak çalışmalarına hız kazandırdı. 2 bin metrekare olan park meydanının zemin tesviyesini yaparak altyapısına başlayan ekipler, 750 metrekareden oluşan oyun alanında zemin tesviyesini gerçekleştirdi. Çalışma dahilinde son olarak 170 metrekare olarak planlanan kafeteryanın kolon ve kiriş betonları ile 90 metrekare olan tuvalet ve mescidin temel betonu atıldı.