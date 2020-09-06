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Dev komplekste sona doğru

KOCAELİ GENELİNDEKİ PROJELERİN TAKİBİNİ SIKI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜREN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ BALAMİR GÜNDOĞDU, GEBZE CUMHURİYET MAHALLESİNDE İNŞASI DEVAM EDEN DEV SPOR KOMPLEKSİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

KOCAELİ 06.09.2020, 11:46
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Dev komplekste sona doğru

Kocaeli genelindeki projelerin takibini sıkı bir şekilde sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Cumhuriyet Mahallesinde inşası devam eden dev spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

Gebze’ye bir spor tesisi daha kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ne spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan dev bir spor kompleksi inşa ediyor. Kompleks mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi, Gebze halkına hizmet verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı ile projeleri adım adım takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, inşa aşamasındaki dev spor kompleksinde incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında Yapı Kontrol Daire Başkanlığı uzman personelleri, Genel Sekreter Gündoğdu’ya proje hakkında bilgi verdi.

İl genelindeki önemli projelerin takibini sıkı bir şekilde yapan Genel Sekreter Gündoğdu. “Gebzemize bir başka spor kompleksini inşa ediyoruz. Burada birçok branşta sporcumuz yetişecek. Gençlerimiz müsait zamanlarında burada spor yapacak ve kötü alışkanlıklara yönelmeyecek” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yeteneklerin keşfedilmesi için tüm ilçelere spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzları inşa ediyor. Gebze’ye her ikisinin de bulunduğu bir spor kompleksi inşa eden belediye ekipleri, spor salonundaki çalışmaları ufak işlerin dışında tamamladı. Yüzme havuzunda ise çelik çatı, kompozit cephe kaplama, kenet çatı cephe kaplama, bina içi seramik ve havalandırma tesisatı imalatlarını gerçekleştiriyor. Ayrıca elektrik ve mekanik tesisat imalatları da devam ediyor.

Zeminde bin 70 metrekare alana sahip olacak mahalle tipi spor salonunun toplam kullanım alanı, bin 590 metrekare olana sahip. Yapının zemin katında FİBA onaylı PVC zemin kaplamalı basketbol ve voleybol kombine müsabaka sahası yer alıyor. Bu katta A ve B takımı soyunma odaları, 220 koltuklu tribün, büfe, görevli odaları, antrenör odası, hakem odası, iki adet antrenman potası ve teknik ihtiyaç odaları bulunuyor.

Kompleksin birinci katta ise 3 adet spor salonu bulunuyor. Bu katta bir numaralı 30,00 çarpı 5,70 ölçülerinde çok amaçlı spor salonu yer alıyor. Bu salonda eskrim, atıcılık, okçuluk ve masa tenisi gibi sporlar yapılabilecek. 9,10 çarpı 9,50 ölçülerindeki ikinci salon güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates sporlarına imkân veriyor. Üçüncü salon da güreş, karate, tekvando, judo, fitness ve plates sporları için alternatif mekan olarak kullanılacak.

Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, tekvando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı iki adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapılıyor. Havuzdaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor. Havuz, 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak. Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşat alanı 3 bin 96 metrekare olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.

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