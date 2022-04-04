Derince’ye yeni sahalar kazandırılıyor

Derince Belediyesi, iki ayrı noktada yapımı tamamlanan sahaları kullanıma sundu.

Derince Belediyesi, ilk etapta beş ayrı noktada çalışmalarını tamamlamıştı. İkinci etap çerçevesinde çalışmaların devam ettiği 11 ayrı bölgede ise yapımı tamamlanan sahalar kullanıma açılıyor. Yenikent Mahallesi’nde yapımı tamamlanarak ilçeye kazandırılan iki yeni spor alanı daha hizmete sunuldu. Yenikent Mahallesi Pehlivan Sokak’ta yer alan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Parkı’nda futbol ve basketbol sahaları ile Barış Manço Sokak’ta yer alan Engelsiz Yaşama Destek Merkezi yanına inşa edilen futbol sahalarının açılışı dolayısıyla düzenlenen programda ilçe protokolü ve bölge sakinleri bir araya geldi. Açılışta çocuklara futbol topu dağıtarak, coşkularına ortak olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "İkinci etapta 11 ayrı bölgemizde inşa ettiğimiz spor alanlarını kullanıma sunmaya devam ediyoruz. Her şey çocuklarımız için" dedi.