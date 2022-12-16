Derince’ye iki yeni park

Derince Belediyesi tarafından Fatih Sultan ve Çınarlı mahallelerine park inşa edildi.

Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan mevcut parklar ve yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan çocukların ve ailelerinin sağlıklı ve güvenli şekilde vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturuyor. Bu çerçevede ekipler, iki yeni parkı daha tamamlayarak vatandaşların kullanıma sundu. Yapılan çalışmalarla birlikte yapımı tamamlanan Fatih Sultan Mahallesi Bostan Sokak Şehit Komando Er Yusuf Keskin Parkı ve Çınarlı Mahallesi Bayır Sokak Parkı; oyun grupları, oturma ve spor alanlarıyla birlikte başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet veriyor.