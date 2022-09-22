Derince’ye gençlik merkezi inşa edilecek

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Gençlerimiz için Cımbızlar Cami’nin bulunduğu 1,5 dönümlük alanda gençlik merkezi yapacağım. Bölgemize mahallemizin çocukları için orada hem müspet ilim hem manevi ilim hem sportif faaliyetlerin yapılacağı çok güzel bir gençlik merkezi inşa edeceğiz" dedi.

Derince Belediyesi ve Romanlar Konfederasyonu iş birliğinde "Dualarla Buluşalım" etkinliği düzenlendi. Programa, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İl Müftüsü Sinan Cihan, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkan Volkan Ersoy, Derince Belediyesi meclis üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, Ayhan Aksoy ve vatandaşlar katıldı.

"Bu devlet için, bu millet için daha yolun başındayız"

Programda ilk konuşmayı yapan Türkiye Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, "Gençlik Kolları olarak Derince Belediyemizin katkılarıyla bu programı düzenledik. Çocuklarımızı milli bir şuurla yetiştirmek için böyle programlar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bizim tarihimiz bu topraklarda dün başlamadı. Bizler 1071 yılında Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın yanında, 1453’te İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet’in yanında, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında ve 2001 itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bu devlet için, bu millet için daha yolun başındayız" dedi.

"Romanlar asla bu oyunlara gelmez"

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ise Zeki Aygün’e teşekkürlerini sunarak, "Türkiye genelinde yapmış olduğumuz bir çok çalışmalar var. Zeki ağabey milletvekili olduğu dönemlerden önce Kocaeli il başkanıydı. O zamandan beri Zeki başkanımız, konfederasyonumuza gerçekten samimi olarak çok büyük destekler verdi. Romanları bir takım oyunların içine çekmek isteyenler var. Avrupa Komisyonu grupları gelip Türkiye’de bir takım gruplarla konuşmalar yaparak, ’Roman gruplarıyla görüştük’ diyorlar. Bizim onlarla işimiz olmaz. Biz bu sahalarda olduğumuz müddetçe, Peygamber Efendimizin izinden giden bir gençlik olarak onları mahallelere sokmayız. Romanlar asla bu oyunlara gelmez" diye konuştu.

"Gençlik merkezi yapılacak"

Vatandaşlar hizmet için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Sizlere hizmet etmek için bana beş yıl süre verdiniz. Biz de projelerimizin yüzde 96’sını tamamladık. Üzerine 29 tane daha taahhüt etmediğimiz ilave proje yaptık. Her fırsatta ’Gençlerimiz geleceğimizdir’ dedik. Gençlerimiz için Cımbızlar Cami’nin bulunduğu 1,5 dönümlük alanda gençlik merkezi yapacağım. Bölgemize mahallemizin çocukları için orada hem müspet ilim hem manevi ilim hem sportif faaliyetlerin yapılacağı çok güzel bir gençlik merkezi inşa edeceğiz. Bu vesileyle programımıza katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz. Hep Birlikte Türkiye’yiz" ifadelerini kullandı.