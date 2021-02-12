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Derincespor ve Gölcükspor PFDK’ya sevk edildi

3.Lig temsilcileri Belediye Derincespor ve Gölcükspor talimatlara aykırı hareket ve Covid-19 tedbirlerine uymama gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildi.

KOCAELİ 12.02.2021, 22:58
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Derincespor ve Gölcükspor PFDK’ya sevk edildi

3.Lig temsilcileri Belediye Derincespor ve Gölcükspor talimatlara aykırı hareket ve Covid-19 tedbirlerine uymama gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildi.

Belediye Derincespor Perşembe günü sahasında Bucaspor 1928’i konuk etti. Karşılaşmada talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle 46.maddeden, protokol tribünüyle ilgili akreditasyon talimatına aykırılık ve protokolde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması, bu alanda akredite olanların başka alanlara giremeyeceğini belirten maddeye uyulmaması sebebiyle TFF Hukuk Müşavirliği’nce 9.maddeden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Adil Kuru tedbirli sevk edildi

Deplasmanda Karşıyaka’ya konuk olan 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Gölcükspor ise 46.maddede açıklanan talimatlara aykırı hareketten ve Covid-19 tedbirlerini düzenleyen talimatın 6. ve 7.maddelerine aykırı hareketten; sürekli maske takılmaması, seremonide sosyal mesafeye uymamak, müsabaka alanında takım fotoğrafı çektirmek ve Covid-19 PCR testi yapılmasıyla ilgili kurala uyulmadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Gölcükspor Teknik Direktörü Adil Kuru ise test yaptırmadığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Kuru PFDK kararı açıklanana ve olası cezasını hafta içi oynanacak Batman Petrol Spor maçında takımın başına sahaya çıkamayacak.

İşte Hukuk Müşavirliği’nin PFDK’ya sevk kararları:

“Belediye Derincespor Kulübü’nün 11.02.2021 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-BUCASPOR 1928 Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/2 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Gömcükspor Kulübü’nün 11.02.2021 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-GÖLCÜKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 6/11, 7/11 ve 7/4 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine,

GÖLCÜKSPOR Kulübü görevlisi ADİL AYBERK KURU’nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 4. maddesi uyarınca 12.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmişti.”
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