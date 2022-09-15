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Derince’nin yeşil alanlarına bakım yapılıyor
Derince Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlar ve parklarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.
KOCAELİ 15.09.2022, 11:13
Derince Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlar ve parklarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçeye yeni parklar inşa ederken, diğer taraftan mevcut parklar ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme düzenlemelerine devam ediyor. Yaz döneminin ardından sonbahar mevsiminde de çalışmalarına hız kesmeden devam eden belediye ekipleri, kent genelindeki refüjlerde bitki form çalışmaları, parkların temizlik ve bakımlarını yaparken yeşil alanların da temizliğini gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca Harikalar Sahili’nde peyzaj düzenlemeleri yaparken, bölgede yer alan oturma grupları ve oyuncakların bakım ve onarımını da gerçekleştiriyor.
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