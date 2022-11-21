Derince’nin Tarımsal Kalkınma Tesisleri, üç önemli tesisi bünyesinde bulunduruyor

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Tarımsal Kalkınma Tesisleri; Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisi olmak üzere 3 önemli tesisi bünyesinde barındırıyor.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan İshakçılar merkezli köylerde birbirinden önemli projeler hayata geçti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün inşa ettiği tesisler, tarımsal kalkınma ve istihdama katkı sunuyor. İshakçılar merkezli Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar’ı kapsayan proje çerçevesinde hayata geçen tesisleşme çalışması ile bölgeye Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri inşa edildi. Tarımsal Kalkınma Tesisleri; Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisi olmak üzere 3 önemli tesisi bünyesinde barındırıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Meydan, Derince Belediyesi Meclis Üyesi İmdat Gülcan ve beraberindeki heyetle birlikte tesislerdeki çalışmaları bizzat yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.