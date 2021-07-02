Derince’nin spor kompleksi, dualarla hizmete açıldı

Derince Belediyesi’nin Fatih Sultan Mahallesi’nde inşa ettiği Bahattin Çelik Spor Kompleksi’nin açılış töreni yapıldı.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, protokol temsilcileri, Derince Belediyesi Spor Okulları’nda eğitim alan sporcular, öğrenciler ve velililer katıldı.

"Gençliğimiz, geleceğimizin teminatı"

’Gönül belediyeciliği’ kavramıyla yola çıktıklarını ifade eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Bu yolda önemli projeleri ortaya koyduk. Söz verdiğimiz 41 projenin yüzde 66’sını tamamladık. Bu projeleri hayata geçirirken vatandaşlarımızın önceliklerine göre hareket ettik. En çok bizi heyecanlandıran projemiz ise çocuklarımız ve gençlerimize yönelik yaptığımız çalışmalarımız oldu. ’Gençliğimiz, geleceğimizin teminatı’ dedik ve bu anlayışla yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız için kalıcı eserler inşa ettik. İnşa etmeye de devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Dumlupınar Mahallemizde açtığımız Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi alanında örnek oldu. Eğitim ve spora farklı bakış açısı getiren gençlik merkezimize gösterilen ilgi bizi çok mutlu diyor. İlerleyen zamanlarda ise 500 metre ileride Fatih Gençlik Merkezini açacağız" dedi.

"Vefa örneği gösterdik"

Spor kompleksine, merhum meclis üyesi Bahattin Çelik’in isminin verildiğini kaydeden Başkan Aygün, "Bahattin Çelik bizim yol arkadaşımızdı, Allah rahmet eylesin. Bu mahallenin çocuğu, burada yetişmiş birisiydi. Bizde onun anısını burada yaşatmak için vefa örneğini gösterdik" diye konuştu.

"Çevik ve ahlaklı olmanızı istiyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da tesisin önemine dikkat çekerek, "Gençler sizlerin zekanızı kullanmanızı istiyoruz, çevik ve ahlaklı olmasını istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’de değil, dünyada da hakkımızı savunmak için canla başla çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın da aynı şekilde. Onunla sürekli törenlerdeyiz, açılışlardayız" dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise çok güzel bir an için bir araya geldiklerini belirterek, "Gençlerimizin için yapılan çok önemli bir tesisin açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Taş üstüne taş koyarak milletimize hizmet veriyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.