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Derinceliler Bursa’yı geziyor

Gez-Gör-Bil kültür gezileri projesini hayata geçiren Derince Belediyesi’nin Bursa’ya düzenlediği geziler devam ediyor.

KOCAELİ 11.08.2022, 12:31
Derinceliler Bursa’yı geziyor

Gez-Gör-Bil kültür gezileri projesini hayata geçiren Derince Belediyesi’nin Bursa’ya düzenlediği geziler devam ediyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün hayata geçirdiği Gez-Gör-Bil projesi devam ediyor. Bilecik’e yönelik bir ay boyunca devam eden gezi programının ardından ilçe halkı Derince Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonlarla bu kez Bursa’ya gidiyor. Kayıt sürecinin tamamlandığı Bursa gezileri başladı. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleşen kültür gezisinde Bursa’ya giden Derinceliler, tarih ve doğayla iç içe keyifli bir gezi programı yaşıyor. Bursa’da ilk olarak Emir Sultan Türbesi’ne giden vatandaşar, ardından Yeşil Türbe’yi ziyaret ediyor. Bünyesinde tarihi ve kültürel değerleri barındıran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile Tophane Saat Kulesi’ni de ziyaret eden gezi kafilesi, Bursa’nın manevi büyüklerinden Üftade Türbesinin ardından Ulu Cami ziyareti ile geziyi noktalıyor.

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