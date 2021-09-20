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Derinceli şehit baba evinde dualarla anıldı

Derinceli şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı, baba evinde gerçekleşen Mevlid-i Şerif’te dualarla anıldı.

KOCAELİ 20.09.2021, 11:32
Derinceli şehit baba evinde dualarla anıldı

Derinceli şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı, baba evinde gerçekleşen Mevlid-i Şerif’te dualarla anıldı.

2015 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın seneyi devriyesi dolayısıyla baba evinde Mevlid-i Şerif okundu. Mevlid-i Şerif programı Arlı ailesinin Yenikent Mahallesi’ndeki evlerinde yapıldı. Mevlid-i Şerif’e Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda İl Müftüsü Sinan Cihan ve şehidimizin babası Şaban Arlı birer konuşma yaptı. İlçe Müftüsü Mecit Amil ve müftülük görevlilerince okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Şehidimiz Emre Kaan Arlı ve tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

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