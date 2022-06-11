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Derince’den Bilecik’e geziler devam ediyor

Derince Belediyesi’nin Gez-Gör-Bil projesi dolayısıyla Osmanlı’nın kalbi Bilecik’e düzenlediği kültür gezileri devam ediyor.

KOCAELİ 11.06.2022, 14:41
Derince’den Bilecik’e geziler devam ediyor

Derince Belediyesi’nin Gez-Gör-Bil projesi dolayısıyla Osmanlı’nın kalbi Bilecik’e düzenlediği kültür gezileri devam ediyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün hayata geçirdiği Gez-Gör-Bil projesi çerçevesinde Bilecik’e kültür gezileri düzenleniyor. Osmanlı tarihinin en önemli merkezleri arasında yer alan Bilecik’e düzenlenen gezilerde vatandaşlar kafile şeklinde gidiyor. Derince’den otobüsle günü birlik olarak yola çıkan vatandaşlar, ilk olarak Söğüt’te Dursun Fakıh Türbesi, Ertuğrul Gazi Türbesi, Hamidiye Camii ve Külliyesi, Etnoğrafya Müzesi, Kaymakam Çeşmesi, Çelebi Sultan Mehmet Camii ve Ertuğrul Gazi Mescidi’ni ziyaret ediyor. Söğüt’ün ardından ise Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi ve Yaşayan Şehir Müzesi ziyaretleri ile gezi noktalanmış oluyor.

Derince’de ikamet eden ve 18 yaşından büyüklerin katılabileceği gezi, 7 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

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