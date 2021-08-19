Derince’de yol çalışmaları sürüyor

Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Derince Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ile birlikte ilçe genelindeki 10 mahallede gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Derince genelinde devam eden bu çalışmalar kapsamında 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatı yapılıyor. 168,5 milyon TL’ye mal olacak bu çalışmalar kapsamında altyapı ile birlikte eş zamanlı olarak üstyapı düzenlemeleri de tamamlanıyor.

Talepler çözüme kavuşuyor

İSU’nun öncülüğünde gerçekleşen genel çalışmaların dışında Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de vatandaşlardan gelen talepleri çözüme kavuşturuyor. Asfalt yama ve yol onarım ekipleri, asfalt onarım çalışmaları kapsamında ilçe genelinde işlemlerine devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler, yaptıkları tespitlerin ardından son olarak Sırrıpaşa Mahallesi Reis Sokak’ta asfaltlama çalışması, Çınarlı Mahallesi Onaran Sokak’ta tadilat ve Öğretmenler Caddesi’nde çeşitli düzenlemeler yaptı.