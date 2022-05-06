Derince’de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor

Derince Belediyesi ekipleri, yeşil alanlar ve parklarda yenileme, bakım, onarım ve peyzaj düzenlemeleri yapıyor.

Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçeye yeni parklar inşa ederken, diğer taraftan mevcut parklar ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bayram tatili dönüşü ile birlikte yaklaşan yaz dönemi öncesi çalışmalarını hızlandıran ekipler, son olarak peyzaj düzenlemeleri, parkların kauçuk bakımları ve kentin muhtelif noktalarında yer alan meyve ağaçlarının budamasını gerçekleştirdi. Harikalar Sahili’nde de düzenlemelere devam eden ekipler, çalışmalarını belirlenen planlama doğrultusunda sürdürüyor.