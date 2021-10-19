Derince’de yelken heyecanı sona erdi

Derince Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen “Dünya Çocuklar Günü Yelken Yarışları” büyük heyecana sahne oldu.

Birçok önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Derince Yelken Kulübü öncülüğünde bu kez Dünya Çocuklar Günü kapsamında yelken yarışları düzenlendi. Hafta sonu gerçekleşen ve büyük heyecana sahne olan yelken yarışlarını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yelken camiasının önde gelen isimleri ve sporseverler dikkatle takip etti. Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Başkan Aygün, yaptığı konuşmada organizasyona iştirak eden tüm sporcuları tebrik ettiğini ifade etti.

Büyük heyecana sahne olan yarışların ardından optimist genelde birinciliğe Şişecam Çayırova Yelken Kulübü’nden Alperen Ağma, optimist kızlarda ise ilk Şişecam Çayırova Yelken Kulübü’nden Damla Öztürk elde etti. Optimist junior genel kategorisinde İzmit Yelken Kulübü’nden Demir Özbal, Optimist junior kızlarda İzmit Yelken Kulübü’nden Iraz Zehra Tom, laser 4.7 genelde Şişecam Çayırova Yelken Kulübü’nden Yağız Aşçıoğlu ve laser radial genel kategorisinde Derince Yelken Kulübü’nden Emre Yılmaz birinciliği elde eden isimler oldu.