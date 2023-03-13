Derince’de toplu iş sözleşmesi için prensip anlaşmasına varıldı

Derince Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde prensip anlaşmasına varıldı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri çerçevesinde çalışanların yüzünü güldüren kararın alındığını açıkladı. Derince Belediyesi çalışanlarının yer aldığı DERPAŞ bünyesindeki personelleri kapsayan toplu iş sözleşmesi ile ilgili Başkan Aygün, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı ve sendika temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşmede sendika temsilcileriyle prensip anlaşmasına varıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Aygün, “Hizmet İş Sendikası ile devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini belediyemizde çalışan kıymetli mesai arkadaşlarımızı sevindirecek şekilde neticelendirdik. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.