banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Fransa'da Renault çalışanları ayaklandı: Yöneticiler rehin alındı
Fransa'da Renault çalışanları ayaklandı: Yöneticiler rehin alındı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu

Derince’de temizlik çalışması

Derince Belediyesi ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ 28.04.2021, 12:00
1
Derince’de temizlik çalışması

Derince Belediyesi ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Derince genelinde temizlik işlemlerini rutin olarak sürdüren belediye ekipleri her gün farklı mahallelerde yer alan cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen program doğrultusunda çalışmalarına devam eden Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Yavuz Sultan Mahallesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler bölgede küreme, ot biçme ve süpürme işlemlerini tamamladı.
Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?