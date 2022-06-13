banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Derince’de tekvando coşkusu

Kocaeli’de 627 sporcunun katılımıyla düzenlenen Tekvando Şampiyonası heyecanlı anlara sahne oldu.

KOCAELİ 13.06.2022, 11:13
Derince’de tekvando coşkusu

Kocaeli’de 627 sporcunun katılımıyla düzenlenen Tekvando Şampiyonası heyecanlı anlara sahne oldu.

Derincespor bünyesinde eğitimlere devam eden tekvandocular, kendileri için düzenlenen turnuvada bir araya geldi. 627 sporcunun katılımıyla düzenlenen Derince Belediyesi Tekvando Şampiyonası, iki gün boyunca Yenikent Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti.

"Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz"

Şampiyonaya katılan sporcular ve aileleri ile sohbet ederek, başarılar dileyen Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Yaptığımız tesisler ve açtığımız kurslarla her zaman çocuklarımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Turnuvamıza katılan sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yorumlar (0)
24°
hafif yağmur