Derince’de sporda dev hamle

Amatör branşlarda başarılı sporcular yetiştirme hedefiyle kurulan Derincespor Kulübü’nden 3 bin 525 sporcu eğitim alıyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde gençliğe ve spora yatırımları hayata geçtiği ilçede gerek sportif başarı noktasında gerekse tesisleşme kapsamında çok önemli adımlar atılıyor. Belediye Derincespor Kulübü ile profesyonel liglerde başarıyla temsil edilen Derince’de amatör branşlarda ses getirecek yeni bir kulüp kuruldu. İlçedeki amatör spor kulüplerine her konuda yardımcı olan Derince Belediyesi, bölgedeki potansiyeli ortaya çıkartacak olan Derincespor’u faaliyete geçirdi. Kulüp başkanlığını Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın yaptığı Derincespor Kulübü tescillenerek isim hakkını aldı.

Kemal Bayraktar başkanlığında faaliyetlerine başlayan ilçenin yeni temsilcisi Derincespor Kulübü’nün yönetim kurulunda Başkan Bayraktar’ın yanı sıra Şaban Eraslan, Işıl Bozca, Tunahan Berber, Mustafa Polat, Osman Cömert ve Nurten Yılmaz yer alıyor. Renkleri sarı lacivert olarak belirlenen ve 18 branşta faaliyet gösterecek Derincespor Kulübü, futbol kategorisinde sadece futbol okullarında eğitim verecek. Derincespor Kulübü bünyesinde voleybol, basketbol, tenis, yüzme, karate, tekvando, cimnastik, kick boks, kadın futbolu, boks, atletizm, masa tenisi, geleneksel okçuluk, satranç, bilardo, bisiklet ve wushu branşları da yer alıyor. 18 branşın on ikisinde faaliyetlerine başlayan Derincespor Kulübü sporcuları çalışmalarını branşlara göre farklı tesislerde gerçekleştiriyor.

Yenikent Halı Saha Tesisleri, Bahattin Çelik Spor Kompleksi, Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Şehit Er Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu’nda devam eden antrenmanlar kapsamında kulübün ilk etapta 3 bin 525 sporcusu bulunuyor. Sarı- Lacivertli ekipte yüzme branşında 955, basketbolda 220, voleybolda 140, karatede 160, tekvandoda 260, boksta 150, teniste 300, masa tenisinde 170, satrançta 120, jimnastikte173, kick boksta 32, futbol okullarında ise 845 kişi bulunuyor.

Öte yandan Derincespor Kulübü bünyesinde yaz okullarında eğitim gören sporcular için 11 Eylül Cumartesi günü bir tören düzenlenerek, katılım belgeleri teslim edilecek. Ayrıca aynı gün Belediye Derincespor Kulübü de yeni sezon açılışını gerçekleştirecek.