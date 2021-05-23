Derince’de sahaların zemini yenileniyor

Derince Belediyesi’ne ait spor tesislerinin zeminlerinde yenilenme çalışmaları yapılıyor.

Yenikent Mahallesi’nde yer alan Derince Belediye Spor Tesisleri’nde bahar dönemi ile birlikte başlayan zemin yenileme çalışmaları sürüyor. 2020 yılı aralık ayında tesislerde incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sahaların zeminlerinin yenileneceğini belirtmişti. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayan çalışmalarla birlikte tesislerde yer alan suni çim ve çim sahanın zeminleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Derince Belediyesi tarafından FİFA standartlarına uygun olarak yenileniyor.

"Hayırlı olsun"

Tesisleri ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıllarca amatör spora hizmet eden sahalardaki zemin değişikliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Aygün, "Amatör spor kulüplerimize de ev sahipliği yapan suni çim ve çim sahamızın zeminlerini Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yeniliyoruz. Bugün bizler de tesislere gelerek son durumla ilgili bilgi aldık. İlçe gençliğimize ve amatör spor kulüplerimize hayırlı olsun" dedi.