Derince’de plaj voleybolu rüzgarı esti

Kocaeli’de Plaj Voleybolu Turnuvası fırtınası esti. 86 takımın katıldığı ve 105 maçın oynandığı turnuvada 5 farklı kategorinin şampiyonu belli oldu. Şampiyon olan takımlara ödülleri takdim edildi.

Derince Belediyesi ve Derince Belediyespor ortaklığında düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası, Derince 60 Evler Harikalar Sahili’nde yapıldı. 5 kategoride 3 güne yayılan turnuva, bugün final maçlarının oynanmasıyla son buldu. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya 86 takım katılım sağladı. Final etabı ile birlikte 3 günde toplam 105 karşılaşma oynandı. Turnuva sonunda düzenlenen seremonide kategorilerinde şampiyon olan takımlara 500 TL, ikincilere 300 TL ve üçüncü takımlara ise 200 TL ödül verildi. Minikler Karma kategorisinde 08 Fatih, Küçük Kızlar kategorisinde Team Azse, Büyük-Genç Kızlar kategorisinde Şirinler, Erkekler Yaş Grubu Serbest kategorisinde Alp-Eren ve Karma Gruplar kategorisinde de Genç Nikomedya ipi göğüsleyen takımlar oldu.

“Gençler bizim gözümüzün nuru”

Organizasyonu gençler için tekrar düzenleyeceklerini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Gençler bizim gözümüzün nuru. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Önceliğimiz olan yavrularımız için gençlik ve spor merkezleri oluşturduk. Bu merkezlerde eğitimden spora birçok branşta hizmetlerimiz devam ediyor. Ayrıca tüm mahallelerimizde spor alanları inşa ettik. Gençlerimizi spora teşvik etmek için de bu organizasyonları düzenliyoruz. Sizlerin bu derece ilgi göstermesi bizleri de mutlu ediyor. Allah’ın izniyle Plaj Voleybolu Turnuvası’nı sizler için tekrarlayacağız” dedi.

“86 takım katıldı, 105 maç oynandı”

Turnuvanın organizatörleri arasında yer alan Derincespor Okulları ve Spor Koordinatörü Mehmet Subaş, “Derince’de ilk kez düzenlenen bu turnuva gayet iyi gidiyor. Geri dönüşüm olarak iyi sinyaller alıyoruz. Derince halkımızın her zamanki gibi en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Derince Belediye Başkanımız Zeki Aygün’ün ve Spordan Sorumlu Belediye Başkanı Yardımcısı Kemal Bayraktar Bey’in destekleriyle düzenlenen turnuvada bugün final maçlarını oynatıyoruz. Toplamda 86 takım katıldı ve 105 tane maç oynandı. İlk üç takıma ödüllerimiz olacak. İnşallah önümüzdeki sene üzerine koyarak bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.