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Derince’de parklara bakım yapılıyor

Derince Belediyesi ekipleri ilçeye hem yeni parklar kazandırıyor hem de mevcut parkları düzenleyerek, bakımlarını yapıyor.

KOCAELİ 07.06.2022, 11:36
Derince’de parklara bakım yapılıyor

Derince Belediyesi ekipleri ilçeye hem yeni parklar kazandırıyor hem de mevcut parkları düzenleyerek, bakımlarını yapıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevcut parklar ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların ve ailelerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirecekleri bölgeler oluşturan belediye ekipleri, ilçedeki parkları elden geçiriyor. Bu çerçevede, Çenedağ Mahallesi’nde yer alan Ali Uğurlu Parkı da yenilenerek, bambaşka bir görünüme kavuştu.

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