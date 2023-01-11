Derince’de öncelik gençlerin

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "İlçemizde çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Bunların en başında gençlerimize yönelik gençlik merkezleri ve spor alanları var. Çünkü yavrularımıza yaptığımız her yatırımı ülkemizin yarınlarına yapmış oluyoruz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Denizciler Caddesi’nde yer alan Erdoğan Salman Halk Kütüphanesi’nde Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli ve yönetimi ile bir araya geldi. Sinevizyon eşliğinde projelerini dernek yönetimi ile paylaşan Başkan Aygün, "Vatandaşlarımızla, esnafımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla kısacası ilçemizin her kesimiyle buluşarak istişarelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Derince’de öncelikli olarak gençlere yönelik projeleri hizmete sunduklarını belirten Başkan Aygün, "Her şey Derince’miz için. İlçemizde çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Bunların en başında gençlerimize yönelik gençlik merkezleri ve spor alanları var. Çünkü yavrularımıza yaptığımız her yatırımı ülkemizin yarınlarına yapmış oluyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm noktasında ilk çalışmamızı modern yapılar oluşturarak Araptepe mevkiinde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Deniz Mahallemizde de kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bunlarla birlikte köylerimizde önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Tarımsal Kalkınma Hamlesi ve Tahtalı Göleti Doğa Park projelerimizi hayata geçirdik" diye konuştu.