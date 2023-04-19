Derince’de mezarlıklar bayram için temizleniyor

Derince’de Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor.

Derince Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda temizlik çalışması yürütüyor. Mezarlıklarda ot biçme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda çevre düzenlemesi işlemleri de yapılıyor. Arife günü ve Ramazan Bayramı sürecinde yoğun şekilde gerçekleşecek olan kabristan ziyaretleri için mezarlıklar hazır hale getiriliyor.