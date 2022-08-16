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Derince’de metruk bina yıkıldı

Derince’de metruk ve kaçak yapının yıkımı, Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

KOCAELİ 16.08.2022, 11:51
Derince’de metruk bina yıkıldı

Derince’de metruk ve kaçak yapının yıkımı, Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Derince’de risk oluşturan, metruk, görsel kirlik oluşturan, farklı amaçlarla kullanılan ve kaçak konumundaki binaların yıkım işlemleri için Derince Belediyesi çalışma gerçekleştiriyor. Derince’de son olarak Tahtalı Mahallesi, Davulcular Güllü mevkiinde yer alan kaçak yapının yıkımı Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

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