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Derince’de kurban pazarı temizlendi

Derince Belediyesi ekipleri, kurban pazarı alanında dezenfekte, temizlik ve düzenleme çalışması yaptı.

KOCAELİ 13.07.2022, 10:32 13.07.2022, 10:49
Derince’de kurban pazarı temizlendi

Derince Belediyesi ekipleri, kurban pazarı alanında dezenfekte, temizlik ve düzenleme çalışması yaptı.

Çınarlı Mahallesi’nin üst kısmında bulunan Kadırga Mesire Alanında kurban pazarı oluşturan Derince Belediyesi, bölgede temizlik çalışması yaptı. Bölgenin dezenfekte işlemleri de tamamlandı. Kurban atıklarının toplanmasının ardından kullanılan tüm alanlara kireç serpildi ve ilaçlama yapıldı.

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