Derince’de konferanslar devam ediyor

Derince Belediyesi’nin "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" programı kapsamında düzenleyeceği konferans, 15 Şubat Salı Günü Dr. Ramazan Şahan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Derince Belediyesi’nin Derince İlçe Müftülüğü ile birlikte "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" programı kapsamında düzenlediği konferanslar devam ediyor. Kültürel etkinlikler kapsamında bu kez gerçekleşecek konferansın konuğu Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belağati Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şahan olacak. 15 Şubat Salı Günü saat 20.30’da Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan programa vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kültürel faaliyetleri önemsediklerini ve çeşitli konularda etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, konferansa tüm vatandaşların davetli olduğunu belirtti.