Derince’de encümen ve komisyon üyeleri belli oldu

Derince Belediye Meclisi’nin nisan ayı olağan toplantısında görüşülen 10 gündem maddesi karara bağlanırken, encümen ve komisyon üyelerinin seçimi gerçekleşti.

Aralarında encümen ve komisyon üyelikleri seçimlerinin yer aldığı “Derince Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı”nda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Bir önceki meclis karar özetlerinin görüşülmesiyle başlayan toplantıda gündemin birinci maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonu ve Çeşitli İşler Komisyonu’nun Derince Arama ve Kurtarma Ekibi kuruluşu ile ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Yine İmar Komisyonu’nun uygulama imar planı ile ilgili komisyon raporu da meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Gündemde yer alan seçim maddelerinin de gerçekleştiği Meclis Toplantısı’nda yapılan gizli oylama sonucu encümen üyeliklerine Kurtuluş Aytekin, Abdullah Yıldırım ve İmdat Gülcan seçildi.