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Derince’de çocuklar yüzme öğreniyor

Derince Belediyesi’nin ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak düzenlediği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi ile birlikte 2 bin 538 öğrenci havuzla buluşuyor.

KOCAELİ 01.06.2022, 11:55
Derince’de çocuklar yüzme öğreniyor

Derince Belediyesi’nin ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak düzenlediği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi ile birlikte 2 bin 538 öğrenci havuzla buluşuyor.

Derince Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürdürdüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde ilçe genelindeki ilkokulların birinci sınıflarında eğitim gören 2 bin 538 öğrenci havuzla buluşuyor. Öğrencilerin ulaşım ihtiyaçlarının ve bonelerinin Derince Belediyesi tarafından karşılandığı eğitimler çerçevesinde dersler Işıl Bozca Spor Merkezi ve Kocaeli Yüzme Kulübü’nün uzman antrenörleri tarafından veriliyor.

Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunu ziyaret ederek, antrenörler ve öğrencilerle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla onların daima yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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